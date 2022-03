«Στην Παρί βαρέθηκαν τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ και θέλουν να τον ξεφορτωθούν»

Αγανακτισμένοι φαίνεται να είναι στην Παρί Σεν Ζερμέν με την συμπεριφορά του Νεϊμάρ, σε βαθμό που σκέφτονται να του βάλουν πωλητήριο το προσεχές καλοκαίρι.

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με την «Ole» μάλιστα να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να κάνει λόγο για έντονο καυγά μεταξύ Νεϊμάρ και Ντοναρούμα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να έρχεται στα χέρια με τον Ιταλό πορτιέρε, δημοσιεύοντας τα μηνύματα που αντάλλαξε μαζί του μετά τον αποκλεισμό.

Στην Παρί πάντως είναι δυσαρεστημένοι με τον αποκλεισμό της ομάδας, γι' ακόμη μία χρονιά από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε βαθμό που σκέφτονται να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές, ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ρομάν Μολίνα, ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει τον Νεϊμάρ στο επόμενο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Στον γαλλικό σύλλογο έχουν βαρεθεί τη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου αλλά και τις χαμηλές επιδόσεις του στα μεγάλα παιχνίδια που τον χρειάζεται η ομάδα του.

Το συμβόλαιο του 30χρονου αστέρα με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία με 222 εκατομμύρια ευρώ.

PSG want to get rid of Neymar. It’s the Qatari ownership that have had enough. #PSG made #Neymar the most expensive player in history when they bought him in year 2017 for €222m.



[Source: @Romain_Molina] pic.twitter.com/8ts3TEM5os