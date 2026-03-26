Η Παρί πήρε αναβολή πριν τη Λίβερπουλ και η Λανς... φωνάζει

Το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής λίγκας ενέκρινε την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λανς, με την απόφαση να προκακεί έντονες αντιδράσεις.

Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναβολής των δύο αναμετρήσεων της Ligue 1, που είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα στα πρώτα και τα δεύτερα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προημιτελικών των συλλόγων. Έτσι, το Λανς - Παρί Σεν Ζερμέν της 11ης Απριλίου, το οποίο παρεμβαλλόταν ανάμεσα στους προημιτελικούς του Champions League με τη Λίβερπουλ (8 και 14 Απριλίου), μεταφέρεται στις 13 Μαΐου. Παρόμοια απόφαση λήφθηκε και για το Μπρεστ - Στρασβούργο, που ήταν προγραμματισμένο για τις 12 Απριλίου, ανάμεσα στα παιχνίδια των προημιτελικών του Conference League απέναντι στη Μάιντς (9 και 16 Απριλίου). Και οι δύο αναμετρήσεις του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, η Λίγκα πρότεινε στη Λανς να μεταφέρει την αναμέτρησή της με τη Ναντ (33η αγωνιστική) για την Παρασκευή 8 Μαΐου, σε περίπτωση που η Παρί Σεν Ζερμέν προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League.

Παρότι η Λανς εξέφρασε την αντίθεσή της στη μεταβολή της ημερομηνίας, το διοικητικό συμβούλιο είχε την αρμοδιότητα να λάβει την τελική απόφαση. Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τις τελευταίες ημέρες, μετά το αίτημα της Παρί για αναβολή του ντέρμπι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ομάδας της βαθμολογίας - που τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός, με την Παρί να έχει και έναν αγώνα λιγότερο - η συζήτηση έχει ενταθεί. Κεντρικό σημείο της κριτικής αποτελεί η αντίληψη ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ασκεί υπερβολική επιρροή στο γαλλικό ποδόσφαιρο και στη διοργανώτρια αρχή.

Ο πρόεδρος της Λανς, Ζοζέφ Ουγκουρλιάν, είχε ταχθεί ανοιχτά κατά της αναβολής, μιλώντας για έλλειψη «ισονομίας» μεταξύ των συλλόγων της Ligue 1. Παρ’ όλα αυτά, είχε δηλώσει πως δεν είχε «μεγάλες αυταπάτες» για την έκβαση της διαδικασίας.