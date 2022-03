Ο Νεϊμάρ διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να έρχεται στα χέρια με τον Ντοναρούμα στα αποδυτήρια της Παρί, δημοσιεύοντας τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Ιταλό κίπερ μετά τον αποκλεισμό.

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με την «Ole» μάλιστα να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να κάνει λόγο για έντονο καυγά μεταξύ Νεϊμάρ και Ντοναρούμα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Παρόλα αυτά, ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και έδωσε στη δημοσιότητα τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Ιταλό κίπερ μετά τον αγώνα, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν άριστες.

«Φίλε μου ηρέμησε, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Είμαστε μια ομάδα και είμαστε μαζί σου. Είσαι πολύ νέος και θα κερδίσεις πολλά πράγματα. Σήκω και προχώρα. Αγκαλιά» έγραψε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ προς τον πρώην τερματοφύλακα της Μίλαν, βάζοντας οριστικά τέλος στα σενάρια που τους ήθελαν να έρχονται στα χέρια.

Μάλιστα συνόδευσε τη σχετική του δημοσίευση και με ένα μήνυμα στο Instagram, μέσω του οποίου επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που εξύφαναν την είδηση.

«Σιχαίνομαι να έρχομαι εδώ και να μιλάω για ειδήσεις. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Δεν υπήρξε κανένας καυγάς στα αποδυτήρια. Ανίκανοι δημοσιογράφοι που θέλετε να αναδειχθείτε, ίσως είστε πιο τυχεροί την επόμενη φορά» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Neymar shares his private WhatsApp talk with Gigio Donnarumma to deny rumours of fights in the dressing room. 📲⛔️ #PSG



“It’s absolutely fake - we had no fight after the game”, Neymar added on Instagram.



The story has been denied even on Donnarumma side. pic.twitter.com/JoiAgaLPRd