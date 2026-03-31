Ο τεχνικός διευθυντής της ομοσπονδίας της Αιγύπτου αποκάλυψε σε δηλώσεις του τις δυο ομάδες που φέρεται να έχουν καταθέσει πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Σαν... βόμβα έσκασε η είδηση της αποχώρησης του Μοχάμεντ Σαλάχ από τη Λίβερπουλ την περασμένη Τρίτη (24/3), με τον ίδιο μάλιστα να ανακοινώνει αυτή την απόφαση μέσω βίντεο στα social media.

Ο «Φαραώ» θα αφήσει την αγαπημένη του ομάδα ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια (αποκτήθηκε το 2017 από τη Ρόμα) και μέχρι στιγμής 255 γκολ και 122 ασίστ σε 435 με τους ''Reds'', με τους οποίους έχει πανηγυρίσει 9 τίτλους, μεταξύ αυτών 2 φορές την Premier League και μια το Champions League.

Μπορεί η σεζόν ακόμη να έχει αρκετά παιχνίδια, όμως το αντίο στο «Άνφιλντ» πλησιάζει και φυσικά άπαντες ασχολούνται με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 33χρονου εξτρέμ. Ωστόσο, φαίνεται πως κάποιος... γνωρίζει ήδη τις δυο ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση στον Σαλάχ. Ο λόγος για τον Ιμπραϊμ Χασάν, τον τεχνικό διευθυντή της Εθνικής Αιγύπτου.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε πως έχει... ακούσει για προσφορές τόσο από την Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και από ιταλικούς συλλόγους. Παράλληλα, εκφράζοντας την άποψή του, προέτρεψε τον Μο να μην αλλάξει ήπειρο και ειδικά για χάρη του MLS, από το οποίο επίσης υπάρχει ενδιαφέρον.

«Προσωπικά, θα προτιμούσα να παραμείνει στην Ευρώπη. Έχω ακούσει για προσφορές από την Παρί Σεν Ζερμέν, την Μπάγερν Μονάχου και ομάδες από την Ιταλία. Μια μεταγραφή στο MLS; Θα ήταν πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν θα τον θυμάστε περισσότερο από όσο θυμόμαστε τώρα τον Λιονέλ Μέσι».