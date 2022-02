Τα 156 τέρματα με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε ο Κιλιάν Μπαπέ κι έτσι έφτασε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που είχε ακριβώς τον ίδιο αριθμό μαζί του.

H Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε να χάνει από την ουραγό Σεντ Ετιέν, όμως ο Κιλιάν Μπαπέ γύρισε το ματς με δυο γκολ και μια ασίστ και χάρισε στην ομάδα του το πολύτιμο τρίποντο.

Ετσι ο Γάλλος αστέρας των Παριζιάνων έφτασε τα 156 τέρματα με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας κι ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που είχε ακριβώς τον ίδιο αριθμό μαζί του.

Πλέον χρειάζεται ακόμη ένα γκολ προκειμένου να ξεπεράσει τον Σουηδό φορ της Μίλαν αλλά πολλά ακόμα για να φτάσει κορυφή. Εκεί που παραμένει ο Έντινσον Καβάνι, έχοντας 200 τέρματα.

Βέβαια, ο Μπαπέ δεν είναι πολύ μακριά από αυτό τον στόχο. Ωστόσο, για να τον πετύχει χρειάζεται τουλάχιστον μία με δύο σεζόν και με το μέλλον του να είναι αβέβαιο στην Παρί, ουδείς γνωρίζει αν θα καταφέρει να σοφαρίσει τον Ουρουγουανό στράικερ στη σχετική λίστα.

156 - Kylian Mbappé equals Zlatan Ibrahimovic as Paris' second all-time top scorer in all competitions, with 156 goals. Historical. #PSGASSE pic.twitter.com/TwSSFMR4ms