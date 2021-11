Γκουαρδιόλα: «Δεν μπορείς να πεις ότι είναι άδικο να κερδίζει ο Μέσι την Χρυσή Μπάλα»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε γι' ακόμα μία φορά υποστηρικτής του Λιονέλ Μέσι τονίζοντας ότι κέρδισε επάξια το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Οι δυο τους στάζουν μέλι κάθε φορά που μιλούν ο ένας για τον άλλον. Ακόμη, και από τότε που ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε για την Μπάγερν Μονάχου και τη Μάντσεστερ Σίτι, συνεχίζει να λέει τα καλύτερα για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Αλλωστε ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών δεν ξεχνάει, άλλωστε, πόσα πέρασαν μαζί στην Μπαρτσελόνα και τους δεκάδες τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Άστον Βίλα (01/12, 22:15), ο Γκουαρδιόλα δεν θα μπορούσε να μην ρωτηθεί στυ συνέντευξη Τύπου, για την έβδομη Χρυσή Μπάλα που κατέκτησε ο Μέσι και για το αν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα.

«Μην με ρωτάτε γι' αυτό, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι είναι άδικο που ο Λιονέλ Μέσι κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα. Είναι μια παράσταση, μια ωραία δουλειά για να γίνεται το ποδόσφαιρο πιο ψυχαγωγικό. Ένα μεγάλο μπράβο στην Αλέξια, στον Πέδρι και τον Λέο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ.

Pep Guardiola: "You can never say Messi doesn't deserve the Ballon d'Or."#BallondOr pic.twitter.com/WThw8U1W4d