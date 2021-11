Αλέξια Πουτέγιας: Dona Alexia

Ποιος θα έλεγε σε εκείνο το επτάχρονο κορίτσι που έπαιζε σε χωμάτινα γήπεδα κοπιάροντας τον Αντρές Ινιέστα και τον Ροναλντίνιο ότι σήμερα θα είχε τη Χρυσή Μπάλα στα χέρια της, γράφοντας Ιστορία; Η Αλέξια Πουτέγιας, η 27χρονη μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, είναι η Βασίλισσα του ποδοσφαίρου!

Ανέβηκε στην σκηνή, πήρε το βραβείο από τον Κιλιάν Μπαπέ. Η κάμερα «έπιασε» τη μητέρα της στο πλήθος να την κοιτάζει με μάτια υγρά. Συγκινημένη. Εκείνη στάθηκε πίσω από το μικρόφωνο και κρατώντας την αστραφτερή Χρυσή Μπάλα στα χέρια της, σφιχτά, σαν να αρκούσε μια μικρή ολιγωρία και κάποιος θα την άρπαζε, προετοιμάστηκε για τις καθιερωμένες δηλώσεις.

«Είμαι συγκινημένη, είναι μία ξεχωριστή στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου και όσες έχω συναντήσει στην καριέρα μου. Είναι ένα ατομικό βραβείο αλλά πρόκειται για μία συλλογική επιτυχία. Ευχαριστώ τους οπαδούς που μας έκαναν να αισθανθούμε τη χαρά τους και την ομάδα μου, την Μπαρτσελόνα», δήλωσε αρχικά.

«Πάνω απ' όλα θέλω να αφιερώσω...» είπε και σταμάτησε, διευκρινίζοντας ότι θα προσπαθήσει να μην γίνει πολύ συναισθηματική και συνέχισε: «σε κάποιον που είναι και θα είναι πάντα πολύ σημαντικός για εμένα». Πήρε μερικές ανάσες, τόσες ώστε να συγκεντρώσει τις σκέψεις της και ο κόσμος της χάρισε ένα θερμό χειροκρότημα. «Κάνω τα πάντα για χάρη σου. Ελπίζω να είσαι περήφανος για την κόρη σου, όπου και αν είσαι. Αυτό είναι για σένα, μπαμπά».

Η Αλέξια Πουτέγιας, η 27χρονη μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια της χρόνιας και λίγα λεπτά αφότου κράτησε το σπουδαίο τρόπαιο στα χέρια της η σκέψη της περιπλανήθηκε στο «Καμπ Νόου». Στις κερκίδες που πέρασε κάποιες από τις πιο όμορφες Κυριακές της ζωής της, πολύ πριν πατήσει το ιερό χορτάρι του γηπέδου και σε ένα πρόσωπο που την ενέπνευσε αλλά δεν ήταν εκεί για να μοιραστεί τη χαρά της μαζί του.

The little girl who used to go to the stadium as a Barça fan is now the best player in the world as a Barcelona player.



What a journey for Alexia Putellas ❤ pic.twitter.com/DzryHi5uTN