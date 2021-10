Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Νεϊμάρ, ο Γκονθάλεθ και η γροθιά στον ρατσισμό

Tην Κυριακή (24/10, 21:45) η Μαρσέιγ και η Παρί Σεν Ζερμέν θα δώσουν την πρώτη τους φετινή τους «μονομαχία» με τους Νεϊμάρ και Άλβαρο Γκονθάλεθ να συναντιούνται ξανά.

H «καρδιά» του γαλλικού ποδοσφαίρου χτυπάει την Κυριακή (24/10, 21:45) στο «Βελοντρόμ». Οι «τιτάνες» της Ligue 1, Παρί Σεν Ζερμέν και Μαρσέιγ θα τεθούν αντιμέτωποι για 86η φορά στην ιστορία τους. Εκτός από την κλασική «έχθρα» των δυο αντιπάλων το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε μια συνάντηση με μεγάλη εξωαγωνιστική και ηθική διαμάχη. Αυτή του επιθετικού των Παριζιάνων, Νεϊμάρ, με τον αμυντικό των Μασσαλών, Άλβαρο Γκονθάλεθ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2020 η Παρί υποδέχθηκε τη Μαρσέιγ στο «Παρκ ντε Πρενς», με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τη νίκη με 1-0 στο «Le Classique». Το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά το χτύπημα του «Νέι» στον Γκονθάλεθ, την αποβολή του Βραζιλιάνου και τη σύρραξη που ακολούθησε, η οποία είχε ως επακόλουθο πέντε κόκκινες κάρτες.

Ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας μετά το «θερμό επεισόδιο» ανάμεσα στις δυο ομάδες αποκάλυψε πως ο αμυντικός της Μαρσέιγ του επιτέθηκε φραστικά με αισχρό ρατσιστικό χαρακτηρισμό αποκαλώντας τον «γαμ%#@%$ μαϊμ#$».

«Το VAR έπιασε τη δική μου επίθεση, ήταν εύκολο. Θέλω όμως να δω και τις εικόνες της στιγμής που με αποκαλεί “γαμ[email protected]#[email protected] μαϊμ#$ ”. Αυτό είδα εγώ! Τι έγινε; Εμένα με τιμωρήσατε, μ' εκείνους τι γίνεται; Τι θα γίνει;», ήταν το μήνυμα του Βραζιλιάνου σταρ.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?