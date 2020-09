Νεϊμάρ: «Με είπε γαμ%#@%$ μαϊμού»! (pic)

Ο «Νέι» αποβλήθηκε για χτύπημα στον Άλβαρο Γκονσάλες, από τον οποίο όμως φέρεται να του είχε επιτεθεί φραστικά με αισχρό ρατσιστικό χαρακτηρισμό στις καθυστερήσεις της νίκης (1-0) των Μασσαλών επί της Παρί.

Η σύρραξη οδήγησε σε πέντε κόκκινες κάρτες και ο Νεϊμάρ οδηγήθηκε στ' αποδυτήρια όντας ένας εξ αυτών που αποβλήθηκαν από τον ρέφερι. Αποχωρώντας ανέφερε και στον τέταρτο διαιτητή το ρατσιστικό περιστατικό, για το οποίο έγραψε στα social media:

«Το VAR έπιασε τη δική μου επίθεση, ήταν εύκολο. Θέλω όμως να δω και τις εικόνες της στιγμής που με αποκαλεί “γαμ$@#$@ μαϊμού”. Αυτό είδα εγώ! Τι έγινε; Εμένα με τιμωρήσατε, μ' εκείνους τι γίνεται; Τι θα γίνει;».

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020