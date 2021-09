Εκνευρισμένος με Νεϊμάρ ο Μπαπέ: «Δεν μου δίνει ποτέ πάσα» (pic & vid)

Εντονα παράπονα φαίνεται πως είχε ο Κιλιάν Μπαπέ από τον συμπαίκτη του Νεϊμάρ, στο αγώνα με την Μονπελιέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμα και χωρίς τον Λιονέλ Μέσι στην ενδεκάδα της, κατάφερε να ξεπεράσει με σχετική ευκολία του εμπόδιο της Μονπελιέ, μιας και πήρε τη νίκη με 2-0.

Ο Γκεγέ άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ λίγο πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο ματς και λίγο πριν το φινάλε ο Ντράξλερ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ ύστερα από πάσα του Νεϊμάρ.

Μετά την επίτευξη του τέρματος, η κάμερα στράφηκε στον πάγκο της Παρί και συγκεκριμένα στον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος εξέφρασε το παράπονο του, στον Ιντρίσα Γκεγέ, για τον συμπαίκτη του, Νεϊμάρ λέγοντας πως: «Όταν είμαι εγώ σε τέτοια θέση, δεν μου δίνει ποτέ πάσα».

After Neymar provided the assist for Julian Draxler’s goal to seal the 2-0 victory over Montpellier, Kylian Mbappé was spotted complaining to Idrissa Gana Gueye that Neymar doesn’t pass him the ball when it’s him in that position.



