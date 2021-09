Μέσι: Οριστικά εκτός και με Μονπελιέ, «τρέχει» για Σίτι

Ο Λιονέλ Μέσι επίσημα μένει εκτός πλάνων του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και για το παιχνίδι της Παρί με την Μονπελιέ, το βράδυ του Σαββάτου.

Έπειτα από την αναμέτρηση με τη Μετς, ο Αργεντινός αστέρας θα χάσει και αυτή με την Μονπελιέ για την Ligue1, λόγω του προβλήματος που έχει εντοπιστεί στο γόνατό του.

Αυτό το πρόβλημα και το παράπονο για ενοχλήσεις που έκανε στον πάγκο της Παρί ήταν ο λόγος που ο κόουτς της ομάδας τον έβγαλε στην αναμέτρηση με τη Λυών και εισέπραξε την δυσαρέσκεια του πρώην ηγέτη της Μπαρτσελόνα...

Ο Μέσι πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη μεγάλη συνάντηση με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την Μάντσεστερ Σίτι, το βράδυ της προσεχούς Τρίτης για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

PSG confirm Lionel Messi has been ruled out of their game vs. Montpellier on Saturday pic.twitter.com/IbaxJUKYv9