Μέσι: Έσπασε όλα τα ρεκόρ στην τηλεθέαση το ντεμπούτο του (pic)

Ο πρώτος αγώνας του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν, στη Ligue 1, κατέρριψε κάθε ρεκόρ και έγινε ο πιο δημοφιλής αγώνας του γαλλικού πρωταθλήματος στην ιστορία της ισπανικής τηλεθέασης.

Μπορεί να μην σκόραρε αλλά ο Λιονέλ Μέσι με το ντεμπούτο του στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη πάνω του.

Κανένας ποδοσφαιρόφιλος δεν ήθελε να χάσει το πρώτο παιχνίδι του Αργεντινού αστέρα με τη νέα του ομάδα. Ακόμα και στην Ισπανία, εκεί όπου ο 34χρονος επιθετικός αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο δημοφιλής streamer Ibai Llanos μετέδωσε τον αγώνα των Παριζιάνων με την Ρεμς, στο προσωπικό του κανάλι του στο Twitch φτάνοντας κατά μέσο όρο 343.000 θεατές και περισσότερους από 2 εκατομμύρια μοναδικούς Ισπανούς θεατές. Οπως επίσης, το ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Telecinco έφτασε τους 2.214.000 κατά μέσο όρο θεατές, ενώ συνολικά άγγιξε τους 6.734.000.

