Μέσι - Παρί: Ντεμπούτο στο 66' στη θέση του Νεϊμάρ! (vid)

Είναι γεγονός. Μετά από 17 χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι άλλαξε φανέλα σε συλλογικό επίπεδο κι έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με την Παρί Σεν Ζερμέν, ως αλλαγή στο ματς κόντρα στη Ρεμς.

Η εποχή του Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε και τυπικά στην Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως αναμενόταν, ο Αργεντινός μάγος έκανε ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα στο 66', αντικαθιστώντας τον καλό φίλο του, Νεϊμάρ, με το σκορ στο 2-0 υπέρ των Παριζιάνων από δύο γκολ του Μπαπέ.

Μετά από 17 συναπτά έτη στην Καταλονία και τη Μπαρτσελόνα, ο Λέο φόρεσε άλλη φανέλα σε συλλογικό επίπεδο και όπως είναι λογικό έδειξε κάπως... αμήχανος τη στιγμή της αλλαγής.

Substitution for @PSG_English... @neymarjr makes way, and coming on for his debut, Leo Messi #SDRPSG pic.twitter.com/uQEpleDylI