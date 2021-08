Μπαπέ: Δεν διαπραγματεύεται άλλο η Παρί και ο Γάλλος παραμένει στην ομάδα (pic)

Αν η Ρεάλ δεν αυξήσει την προσφορά της, τότε ο Κιλιάν Μπαπέ θα παραμείνει κι αυτή τη σεζόν κάτοικος Παρισιού, για λογαριασμό της Παρί.

Οι μέρες περνούν η μεταγραφική περίοδος οδεύεις προς το τέλος της και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πού θα παίζει αυτή τη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ. Μπορεί όλα να έδειχναν τελειωμένα, ωστόσο ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός παραμένει στο ρόστερ των Παριζιάνων, καθώς δεν έχει προκύψει η παραμικρή εξέλιξη, γύρω από την υπόθεση.

Η τελευταία προσφορά της Ρεάλ είναι στα 180 εκατομμύρια ευρώ, η οποία είναι και η οριστική της πρόταση για να πείσει τους Παριζιάνους να πουν το πολυπόθητο «ναι». Η ομάδα του Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θέλει να το πάει στα άκρα και να είναι με την αγωνία έως την τελευταία ημέρα των μεταγραφών (31/08) γι' αυτό και ζήτησε από την Παρί να απαντήσει σήμερα (30/08) είτε θετικά είτε αρνητικά.

Οπως αναφέρει όμως η «Marca», οι Παριζιάνοι θα απαντήσουν γι' ακόμη μία φορά αρνητικά στην πρόταση που τους κατέθεσαν οι Μαδριλένοι πριν από μερικές ημέρες για τον Μπαπέ. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός είναι χαρούμενος στην Παρί και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του συμβολαίου του.

Μόνο σε περίπτωση που η Ρεάλ αποφασίσει να ανεβάσει την προσφορά της, οι άνθρωποι της Παρί θα κάτσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν την πιθανή πώληση του Μπαπέ. Κάτι το οποίο για την ώρα δεν πρόκειται να συμβεί...

