Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 1-0 κόντρα στη Χάβρη εκτός έδρας και συνεχίζει στην κορυφή της Ligue 1 αυξάνοντας τη διαφορά της στο +4 από τη Λανς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Χάβρης, καθώς χάρη στο γκολ του Μπαρκολά «κλείδωσε» το τρίποντο με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 και στο +4 από τη Λανς, που στα τελευταία ματς έχει χάσει έδαφος.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυρίαρχοι από την αρχή του παιχνιδιού δημιουργώντας επικίνδυνες φάσεις στα αντίπαλα καρέ. Στο 37' μετά από ωραία συνεργασία, ο Λι σέντραρε και ο Μπαρκολά με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Λίγα λεπτά μετά, θα μπορούσε να είχε γίνει το 2-0, αλλά ο Λι έχασε μεγάλη στιγμή στο τετ-α-τετ με τον Ντιαό. Οι Παριζιάνοι μπήκαν δυναμικά και στο β' μέρος με τον Κβαρατσχέλια και τον Μέντες να αγγίζουν το γκολ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί, με τον Σομαρέ να αναγκάζει σε σπουδαία απόκρουση τον Σάμανοφ. Στο 79' η Παρί κέρδισε πέναλτι, ο Ντουέ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Ντιαό το απέκρουσε εντυπωσιακά με το σκορ να παραμένει 1-0 υπέρ της ομάδα του Ενρίκε μέχρι το φινάλε.

Νωρίτερα η Ρεν επικράτησε της Τουλούζ 1-0 εντός έδρας και συνεχίζει σε ευρωπαϊκή πορεία, καθώς είναι στην 5η θέση και στο -5 από την 3η Λιόν. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το σημείωσε ο Νορντίν με κεφαλιά στο 27'. Αντιθέτως οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα. Στο άλλο ματς, η Μονακό νίκησε την Ανζέ με 2-0, ανέβηκε στην 7η θέση και σε απόσταση αναπνοής από την εξάδα. Στο 67' ο Μπαλογκάν άνοιξε το σκορ και στο 62' ο Αντίνγκρα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

