Παρί Σεν Ζερμέν: Ένα καλοκαίρι γεμάτο... σοβαρές business

Ψάχνοντας ακόμα το ευρωπαϊκό τρόπαιο, η Παρί διανύει ακόμα ένα καλοκαίρι μαζεύοντας ό,τι πιο εξαιρετικό παρουσιάζεται, κρατώντας παράλληλα Νεϊμάρ – Μπαπέ...

Έπειτα από τα δημοσιεύματα περί της δεδομένης συμφωνίας με τον Σέρχιο Ράμος για τα επόμενα δυο χρόνια, αλλά και την διατήρηση του Κιλιάν Μπαπέ στο ρόστερ έστω και για έναν χρόνο ακόμα, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, η Παρί δείχνει ότι φέτος θέλει να προκαλέσει τρόμο.

To 2020 έφτασε στον τελικό του Champions League στο πρωτότυπο Final-8 λόγω του κορονοϊού. Φέτος έφτασε στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από τη Σίτι. Η κατάσταση φαίνεται πως μοιάζει... now or never και ο Νασέρ Αλ - Κελαΐφι μάλλον το έχει καταλάβει ότι δεν γίνεται να φτάνει η ομάδα στην πηγή και να μην πίνει το γάργαρο νερό...

Νεϊμάρ και Μπαπέ ίσως για τελευταία χρονιά μαζί

Ο Νεϊμάρ κάθε καλοκαίρι ψάχνεται για τη μεγάλη επιστροφή στη Μπαρτσελόνα, όμως, αυτό δεν έγινε ούτε φέτος. Ο Βραζιλιάνος έχοντας μείνει ικανοποιημένος απ' όσα έκανε φέτος η Παρί Σεν Ζερμέν και έχοντας αντιληφθεί τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες των «μπλαουγκράνα», άφησε για το μέλλον την μεγάλη επαναφορά. Και μάλιστα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Παριζιάνους μέχρι το 2025.

Κι αν το δικό του θέμα έκλεισε, παραμένει ορθάνοιχτο αυτό του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος είναι ξεκάθαρος όσον αφορά την επιθυμία του να δοκιμάσει κάτι καινούργιο αργά ή γρήγορα, δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του παρά τις προσφορές που του έχει καταθέσει η διοίκηση, όμως, ίσως να μη φύγει φέτος.

Στην Παρί, όπως αναφέρει η Equipe, προτιμούν να τον κρατήσουν έστω και για μια τελευταία χρονιά, μέχρι τη λήξη του συμφωνητικού που τον δεσμεύει μέχρι το 2022. Αυτό σημαίνει πως τη δεδομένη χρονική στιγμή η συνύπαρξη με τον Νεϊμάρ μετράει αντίστροφα για τη λήξη της και είναι... ή τώρα ή ποτέ η ευκαιρία για την ευρωπαϊκή καταξίωση.

Τρεις ελεύθεροι που κάνουν... κρότο!

Είναι απορίας άξιο πως κατάφεραν αυτοί να μείνουν ελεύθεροι και να κλείνουν τελικά στην Παρί για να δυναμώσουν σε απίστευτο βαθμό το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ που στη Λίβερπουλ έγινε ένας ολοκληρωμένος χαφ με θράσος για να πατάει συνεχώς περιοχή αποχώρησε από τους «κόκκινους» και συνεχίζει στο Παρίσι. Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έπειτα από μεγάλη ρήξη και με τον κόσμο της Μίλαν αποχωρεί, έχει ήδη περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και λογικά με την ολοκλήρωση του Euro θα γίνει κι αυτός κάτοικος του «Παρκ ντε Πρενς».

Και τώρα, το μεγάλο κερασάκι στην τούρτα! Ο Σέρχιο Ράμος! Ο captain της Ρεάλ Μαδρίτης έριξε αυλαία με τη «βασίλισσα», κάπου χάθηκαν οι δύο πλευρές στην... μετάφραση των όρων της προσφοράς που είχε κατατεθεί και έληξε η διορία, με αποτέλεσμα ο ιστορικός αρχηγός ν' αποτελεί παρελθόν. Πλέον, εκείνος παρουσιάζεται έτοιμος για τη μεγάλη μεταγραφή στην πόλη του φωτός, προφανώς έχοντας καταφέρει να συμφωνήσει για ένα τρομερό συμβόλαιο...

Πλήρωσε μόνο για Χακίμι, κλέβοντάς τον από την Τσέλσι

Ο Ασράφ Χακίμι είναι ακόμα ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θα μπορεί να υπολογίζει από τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο δεξιός φουλ μπακ, μετακινείται στην Γαλλία ως Πρωταθλητής Ιταλίας με τη φανέλα της Ίντερ, η οποία τον είχε κάνει δικό της από την Ντόρτμουντ, με τον Μαροκινό ν' αλλάζει ξανά «στέγη», ανεβαίνοντας επίπεδο.

Το θέμα για την Παρί είναι πως έδειξε ότι θα πετύχει ό,τι στόχο θέσει, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, από τις οποίες ασφαλώς θα περιμένει πλέον αποτελέσματα στο γήπεδο και τον ανώτερο στόχο, το Champions League. Ο Χακίμι είχε βρεθεί σε «σταυροδρόμι», αφού τον ήθελε και η Τσέλσι, οι «μπλε» προσωρινά είχαν ματσάρει την προσφορά της Παρί, όμως, όταν εκείνη αποφάσισε να τελειώσει την υπόθεση, φάνηκε πως το έκανε με ευκολία...