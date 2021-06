Βαϊνάλντουμ: Επίσημα στην Παρί Σεν Ζερμέν! (vids)

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ είναι κι επίσημα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο όπου μετακινείται έχοντας μείνει ελεύθερος από την Λίβερπουλ.

Ο Ολλανδός χαφ που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην 5ετία κατά την οποία βρέθηκε στην Λίβερπουλ και φυσικά ουδείς θα ξεχάσει τα δυο γκολ στην Μπαρτσελόνα στον επικό ημιτελικό του Champions League το 2019, τελικά θα παίζει στο «Παρκ ντε Πρενς» από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αν και είχε βρεθεί μια ανάσα από τους «μπλαουγκράνα», η Παρί έκανε τρομερή κίνηση και του πρόσφερε περισσότερα από τα διπλά χρήματα που του είχε υποσχεθεί η Μπαρτσελόνα, με το συμβόλαιό του να του εξασφαλίζει απολαβές 9,5 εκατ.ευρώ ανά σεζόν.

Ο Βαϊνάλντουμ έχει υπογράψει το συμβόλαιό του, έχει ανακοινωθεί επίσημα και μόλις εκπνεύσει και τυπικά το συμφωνητικό του με την Λίβερπουλ θα φορέσει τα χρώματα της νέας του ομάδας.

So excited for the next chapter in my journey 🙌🏾 Signing for Paris Saint-Germain is a new challenge for me.



I’m very proud to join one of the best squads in Europe. I want to bring all my desire and commitment to this ambitious project.@PSG_inside pic.twitter.com/PI7lFRSrmX