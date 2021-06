Συμφώνησε κι ανακοινώνεται από την Παρί ο Χακίμι (pic)

Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να θεωρείται ο Ασράφ Χακίμι καθώς Ίντερ και Παρί έδωσαν τα χέρια για την μεταγραφή του Μαροκινού άσου.

Η Τσέλσι το πάλεψε, ωστόσο η ελκυστική πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν, έπεισε τους ιθύνοντες της Ίντερ για να πουν το «ναι» στην παραχώρηση του Ασράφ Χακίμι.

Οι Παριζιάνοι έβγαλαν 60 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους για να τον κάνουν δικό τους, ενώ άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν μέσω μπόνους.

Από την πλευρά του ο Χακίμι θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2026 και το προσεχές διάστημα, αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί κι επίσημα από την ομάδα του Νασέρ Ελ Κελαϊφί.

