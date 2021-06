Νέα βελτιωμένη πρόταση από Παρί, απομένει το «ναι» από την Ίντερ (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέθεσε νέα πρόταση στην Ίντερ, αρκετά βελτιωμένη από την προηγούμενη και φαίνεται πως είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την απόκτηση του Ασράφ Χακίμι.

Η Τσέλσι ήθελε να μπει «σφήνα» στην υπόθεση του Χακίμι, ισοφαρίζοντας την πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έφτανε τα 60 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας μάλιστα και δύο ποδοσφαιριστές στην Ίντερ, ως έμψυχα ανταλλάγματα. Ο λόγος για τους Έμερσον Παλμιέρι και Κρίστενσεν.

Ωστόσο, οι Παριζιάνοι επέστρεψαν με νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση η οποία είναι αρκετή για να πείσει τους «νερατζούρι» και να παραχωρήσουν τον Ασράφ Χακίμι.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να απαντήσουν κι επίσημα θετικά στην γαλλική ομάδα, μιας και ο 22χρονος άσος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο πέντε ετών.

Inter are waiting for Paris Saint-Germain to send the improved official bid around €70m [add ons included] to complete and sign Achraf Hakimi deal. Just a matter of time then he’s expected to join #PSG. 🔵🔴



Personal terms agreed until 2026, confirmed. Hakimi wants PSG. https://t.co/JpqQu9dsYP