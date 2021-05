Στη Βαρκελώνη για ιατρικά ο Αγουέρο (pic)

Ο Αργεντινός επιθετικός αφήνει πίσω του τον χαμένο τελικό του Champions League. Το ματς με την Τσέλσι ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς μετά από 260 γκολ και 73 ασίστ σε 390 εμφανίσεις, όντας ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, λέει... αντίο στους «πολίτες».

Πλέον, ο Σέρχιο Αγουέρο ετοιμάζεται για νέες προκλήσεις στην καριέρα του, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του πολύ καλού του φίλου, Λιονέλ Μέσι, Μπαρτσελόνα. Σήμερα (30/05) μάλιστα ο Αργεντινός φορ θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, προκειμένου οριστικοποιήσει την συμφωνία, να περάσει ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη κλείσει και τον κεντρικό αμυντικό, Έρικ Γκαρθία της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο οποίος θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.

Sergio Agüero will be in Barcelona in the next few hours in order to undergo his medical. Contract until June 2023 already signed. Eric Garcia set to be announced too. Gini Wijnaldum deal will be officially completed in the next few days, here-we-go confirmed. #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021