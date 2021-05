«Ο Αγουέρο συμφώνησε και υπογράφει διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα» (pic)

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, έχουν ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν, εξετάζοντας διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μία εξ αυτών είναι κι αυτή του Σέρχιο Αγουέρο, με τον οποίο οι ιθύνοντες του συλλόγου, βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες.

Τελικά, όπως μεταδίδουν και τα ισπανικά Μέσα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως κατέληξαν σε οριστική συμφωνία. Οπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Αργεντινός επιθετικός, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι, συμφώνησε να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Καταλονίας. Η μεταγραφή του αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα στο τέλος της σεζόν.

[ @gravep-TN Argentina] | Aguero will play for Barcelona in the next two seasons. The signing will be announced at the end of the season in Spain and England. pic.twitter.com/mzn6sTh5Ns

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 13, 2021