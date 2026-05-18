Σημαντικό πλήγμα για την Ισπανία ενόψει του Μουντιάλ, καθώς ο Φερμίν Λόπεθ τραυματίστηκε, θα χειρουργηθεί και μένει εκτός από το μεγάλο τουρνουά.

Σχεδόν τρεις βδομάδες έχουν απομείνει για τη σέντρα του φετινού Μουντιάλ, με το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού και όχι μόνο πλανήτη σιγά σιγά να στρέφεται προς τη διοργάνωση των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Αργεντινή θέλει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας, όμως θα έχει να ανταγωνιστεί σπουδαία ρόστερ, όπως εκείνα της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Βραζιλίας και της Αγγλίας, που κατά πολλούς θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί για το πρώην «Ζιλ Ριμέ». Ωστόσο, τα νέα για τους Ίβηρες δεν ήταν και τα καλύτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5).

Αυτό διότι η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε με ανακοίνωσή της πως ο Φερμίν Λόπεθ υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο οστό του δεξιού ποδιού στον αγώνα κόντρα στην Μπέτις (3-1, 17/5), εξ'ου και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από σύσκεψη με τους γιατρούς και το τιμ της Μπάρτσα, αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και έτσι δεδομένα θα απουσιάσει από το Μουντιάλ, όπως αναφέρει και η Mundo Deportivo.

Η εξέλιξη αυτή σίγουρα δημιουργεί ζητήματα στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θεωρούταν από τα βασικά «γρανάζια» του ενόψει του τουρνουά, αλλά θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες.