Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα τουλάχιστον μέχρι το 2028 θα βρίσκεται ο Χάνσι Φλικ, που ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Καταλανούς.

Ο άνθρωπος που οδηγεί την Μπαρτσελόνα ξανά σε κορυφές, παίζοντας πανέμορφο ποδόσφαιρο και έχοντας δώσει ξανά αγωνιστική ταυτότητα στον σύλλογο, θα παραμείνει στη θέση του για ακόμη δυο σεζόν.

Χάνσι Φλικ και «μπλαουγκράνα» ανανέωσαν και επίσημα τη συνεργασία τους το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5), επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό σχετικά με το θέμα.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο ο Τζοάν Λαπόρτα είναι... εκστασιασμένος με την δουλειά του και θεωρεί πως είναι ο προπονητής με τον οποίο η Μπάρτσα θα επιστρέψει επιτέλους στην κορυφή της Ευρώπης. Έτσι, του προσέφερε νέο deal έως το 2028, με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.

Υπό τις οδηγίες του Φλικ η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 5 από τους 8 τίτλους που διεκδίκησε (2/2 πρωταθλήματα, 2/2 Σούπερ Καπ Ισπανίας και το Κόπα Ντελ Ρέι), ενώ 13 ποδοσφαιριστές από την δεύτερη ομάδα έκαναν το ντεμπούτο τους. Συνολικά, σε 116 παιχνίδια στον πάγκο των Καταλανών, ο 61χρονος έχει απολογισμό 88 νίκες, 10 ισοπαλίες και 18 ήττες, με 317(!) γκολ υπέρ και 132 κατά.