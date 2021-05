Η Ατλέτικο πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τους ήρωες της πανδημίας (pics)

Υστερα από επτά χρόνια οι «ροχιμπλάνκος» κατέκτησαν ξανά την κορυφή και όπως είναι λογικό η συγκεκριμένη επιτυχία, γιορτάστηκε έντονα από τους οπαδούς της. Αφού πρώτα πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στη συνέχεια προέβησαν σε μια αξιέπαινη κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομάδας Ενρίκε Θερέθο μαζί με τους Ντιέγκο Σιμεόνε και Κόκε επισκέφθηκαν, έχοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια τους, το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας, ένα κέντρο Υγείας, ένα Γηροκομείο αλλά και τον Ερυθρό Σταυρό και φωτογραφήθηκαν με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Today we shared the league title with the true heroes of the pandemic

Thank you for your invaluable work! pic.twitter.com/0bgYUQIK6E

— LALIGA CHAMPIONS (@atletienglish) May 24, 2021