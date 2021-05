Ο Κόκε έβαλε μαύρο περιβραχιόνιο στο άγαλμα του Ποσειδώνα για τον 14χρονο οπαδό που έχασε τη ζωή του (pic & vid)

Η Μαδρίτη βάφτηκε ξανά κόκκινη, καθώς η Ατλέτικο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, αυτό το σπουδαίο επίτευγμα των «ροχιμπλάνκος» επισκιάστηκε από την είδηση του θανάτου ενός 14χρονου αγοριού στην ισπανική πρωτεύουσα και μάλιστα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο αρχηγός της Ατλέτικο, Κόκε προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του μικρού αγοριού. Ο 29χρονος Ισπανός μέσος, ανέβηκε στο άγαλμα του Ποσειδώνα, το παραδοσιακό μέρος συνάντησης ευτυχίας των κολτσονέρος και το στόλισε με τη σημαία της ομάδας του αλλά κι με ένα μαύρο περιβραχιόνιο.

Koke presented Neptune with a Red & White scarf and flag, as is tradition when we win a title

He also paid tribute to the young Atleti fan who passed away last night by placing a black armband. pic.twitter.com/fQJSMWFYO5

— LALIGA CHAMPIONS (@atletienglish) May 23, 2021