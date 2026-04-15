Ο Ντιέγκο Σιμεόνε και η σύζυγός του Κάρλα Περέιρα είναι ιδιοκτήτες μιας τεράστιας Real Estate στη Μαδρίτη, που τους αποφέρει πάρα πολλά έσοδα.

Η φράση... «Πίσω από κάθε πετυχημένο άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα», ταιριάζει... γάντι στην περίπτωση του Αργεντινού προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο κόουτς των Ροχιμπλάνκος σε συνεργασία με τη δεύτερη σύζυγό του Κάρλα Περέιρα, δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων έχοντας από κοινού μια Real Estate, που τους αποφέρει πολλά πολλά εκατομμύρια.

Ο Τσόλο εισπράττει περίπου 30 εκατ. ευρώ από την... αγαπημένη του Ατλέτι, στην οποία βρίσκεται από το 2011 και την έχει εδραιώσει στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, έχοντας μπει... σφήνα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Αυτή η συμφωνία τον καθιστά ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο, ανεξαρτήτως σπορ. Ωστόσο τα καταφέρνει εξίσου θαυμάσια και στον χώρο των επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στον ίδιο και στη σύζυγό του ανήκουν 180 πολυτελή διαμερίσματα και επτά μεζονέτες στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Σε μια από αυτές κατοικούν μαζί με την οικογένειά τους, ενώ από τις υπόλοιπες κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα.