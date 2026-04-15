Έξαλλος με την UEFA για τις διαιτητικές αποφάσεις στους προημιτελικούς με την Ατλέτικο είναι ο Τζοάν Λαπόρτα, που δήλωσε πως η ομάδα του θα υποβάλλει νέα καταγγελία.

«Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Έχουμε ήδη υποβάλλει καταγγελία στην UEFA και πιστεύω ότι θα υποβάλλουμε άλλη μια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άντρας της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα.

Οι άνθρωποι των Μπλαουγκράνα «βράζουν» με μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων και στα δύο παιχνίδια με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League και όπως δήλωσε ο πρόεδρος του καταλανικού συλλόγου, σκοπεύουν να στραφούν ξανά εναντίον της UEFA.

Πιο συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται για την κόκκινη εις βάρος του Κουμπαρσί και για πέναλτι που δεν τους δόθηκε στην πρώτη αναμέτρηση και όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι δε συμφωνούν με την ακύρωση του δεύτερου γκολ του Τόρες και υποστηρίζουν πως υπήρξε πέναλτι στον Όλμο. Τέλος, υπογραμμίζουν πως για το φάουλ στον Φερμίν Λόπεθ, που προκάλεσε την αιμορραγία του, δε θα έπρεπε να δοθεί μόνο κίτρινη κάρτα.

🚨⚠️ Barça president Laporta: “In the first leg, we didn’t get a clear penalty and we got a red card when it had to be red on Pau Cubarsi’s foul”.



“Then last night, the red card to Eric García was wrong. Koundé was there ready to win the ball. He wasn’t the last man”.



