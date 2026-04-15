Κόκε: Η απάντηση στον Ραφίνια περί... ληστείας
«Ο Ραφίνια είπε πως ήταν ληστεία; Είναι η άποψή του, τη σέβομαι, αλλά διαφωνώ», είπε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κόκε, απαντώντας στον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα.
Η πρόκριση των Ροχιμπλάνκος στα ημιτελικά του Champions League εις βάρος των Μπλαουγκράνα έχει «ανοίξει τον ασκό του Αιόλου» ανάμεσα στις δύο ισπανικές ομάδες, καθώς οι παίκτες έχουν ξεκινήσει τις διάφορες... σπόντες μεταξύ τους, ενώ ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, ετοιμάζεται να υποβάλλει εκ νέου καταγγελία στην UEFA, αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις των δύο αναμετρήσεων.
Στον αντίποδα, η ομάδα της Μαδρίτης έχει ήδη... τρολάρει με τον δικό της τρόπο τη Μπαρτσελόνα, ενώ από εχτές υπάρχει ένα συνεχόμενο πάρε-δώσε δηλώσεων ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.
Ο 34χρονος διεθνής Ισπανός μέσος της Ατλέτικο ήταν άλλος ένας πρωταγωνιστής που τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Ραφίνια, εκφράζοντας τον σεβασμό αλλά και τη διαφωνία του για την άποψη του Βραζιλιάνου εξτρέμ.
🚨 Koke: “Raphinha said it was a robbery? That’s his opinion, I respect that - but I disagree”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
“We didn’t stole anything. The red card was clear. But I respect was he says”. pic.twitter.com/j1VVTwuIV7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.