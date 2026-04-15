Ο Κόκε έδωσε τη... δική του απάντηση στον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, που ισχυρίστηκε πως η πρόκριση της Ατλέτικο ήταν ληστεία.

«Ο Ραφίνια είπε πως ήταν ληστεία; Είναι η άποψή του, τη σέβομαι, αλλά διαφωνώ», είπε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κόκε, απαντώντας στον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα.

Η πρόκριση των Ροχιμπλάνκος στα ημιτελικά του Champions League εις βάρος των Μπλαουγκράνα έχει «ανοίξει τον ασκό του Αιόλου» ανάμεσα στις δύο ισπανικές ομάδες, καθώς οι παίκτες έχουν ξεκινήσει τις διάφορες... σπόντες μεταξύ τους, ενώ ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, ετοιμάζεται να υποβάλλει εκ νέου καταγγελία στην UEFA, αναφορικά με τις διαιτητικές αποφάσεις των δύο αναμετρήσεων.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Μαδρίτης έχει ήδη... τρολάρει με τον δικό της τρόπο τη Μπαρτσελόνα, ενώ από εχτές υπάρχει ένα συνεχόμενο πάρε-δώσε δηλώσεων ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.

Ο 34χρονος διεθνής Ισπανός μέσος της Ατλέτικο ήταν άλλος ένας πρωταγωνιστής που τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Ραφίνια, εκφράζοντας τον σεβασμό αλλά και τη διαφωνία του για την άποψη του Βραζιλιάνου εξτρέμ.