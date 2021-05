«Αδειασε» τους παίκτες ο Κούμαν: «Δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι» (pic)

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για την Μπαρτσελόνα, καθώς κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο τους παιχνίδι οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 1-0 της Εϊμπάρ αλλά ακόμα και μετά από αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα, το μέλλον του Ρόναλντ Κούμαν παραμένει στον αέρα.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ολλανδός τεχνικός προχώρησε σε κάποιες αν μη τι άλλο περίεργες δηλώσεις. Οπως τόνισε το ρόστερ της ομάδας δεν είναι αυτό που πρέπει και αξίζει σε μια ομάδα σαν την Μπαρτσελόνα, αδειάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες.

«Για μένα, αυτή η ομάδα δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό το γνωρίζω, όλοι στον σύλλογο το έχουν καταλάβει αυτό. Η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί σε έναν μεγάλο βαθμό», ανέφερε ο Κούμαν. Η σεζόν δεν ήταν καλή για εμάς φέτος, αλλά δεν ήταν και χάλια. Δεν μπορούσες να ζητήσεις το νταμπλ από μια ομάδα που έχει κάνει τόσες πολλές αλλαγές!», ήταν τα λόγια του.

Koeman yesterday on the press conference: “You have to respect the coach and the players more.”

Koeman today after the game : “This squad does not have the level we want for Barça.”

