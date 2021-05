Κρίσιμο ραντεβού Λαπόρτα - Κούμαν για το μέλλον της συνεργασίας τους (pic)

Μετά το νέο στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα με την Λεβάντε (3-3), το οποίο ουσιαστικά εξαφάνισε και τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για την διεκδίκηση του φετινού τίτλου, η θέση του Ρόναλντ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται στον αέρα.

Οπως αναφέρει η «Μundo Deportivo» o ισχυρός άνδρας των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα θα έχει συνάντηση με τον Ρόναλντ Κούμαν εντός της ημέρας (12/05) ώστε να ζητήσει εξηγήσεις για την άσχημη αγωνιστική εικόνα των «μπλαουγκράνα» αλλά και για τα αρνητικά αποτελέσματα που έφεραν την ομάδα, μακριά από την διεκδίκηση του φετινού τίτλου πρωταθλήματος.

Πάντως, αν όχι σήμερα (12/05), τότε τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν εξελίξεις, σχετικά με το μέλλον του Ολλανδού τεχνικού, καθώς πολλά μέλη του ΔΣ είναι υπέρ της αποχώρησης του.

Laporta will talk to Koeman in the coming hours. He will ask the coach for explanations on what has gone wrong tactically. Koeman will finish the season.

