Ο Ντάνι Όλμο δεν θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο Clasico της σεζόν (25/10, 22:00) ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

Εκτός από την πρώτη της ήττα μέσα στη σεζόν (4-2), η Μπαρτσελόνα έφυγε από το Παρίσι και την αναμέτρηση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν με μια πολύ σημαντική απώλεια ενόψει της συνέχειας.

Οι Καταλανοί είδαν τον Ντάνι Όλμο να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι στο μισάωρο (30'), μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον αριστερό μηρό, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή του ιατρικού τιμ.

Βάσει των σημερινών (21/10) πληφοροριών που προκύπτουν από τη Mundo Deportivo, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός τίθεται οριστικά εκτός του πρώτου Clasico της σεζόν, όπου η Μπάρτσα φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή (25/10, 22:00) για την 10η αγωνιστική της La Liga. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Όλμο έχει πρόβλημα στον προσαγωγό και εντός ημέρας θα υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Ισπανός είχε αγωνιστεί και στα 12 παιχνίδια για το σύνολο του Χάνσι Φλικ, με απολογισμό ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 516 αγωνιστικά λεπτά.