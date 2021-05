Η Ατλέτικο δεν παραχωρεί Φέλιξ για Γκριεζμάν (pic)

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν. Ενδεικτικό ότι ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» βγάζει στο... σφυρί μέχρι και 14 ποδοσφαιριστές! Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα στην Ισπανία έκαναν λόγο για αποχώρηση και του Αντουάν Γκριεζμάν από τη Βαρκελώνη προκειμένου να τον αντικαταστήσει ο Ζοάο Φέλιξ, από την Ατλέτικο.

Ωστόσο, ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν θέλει να χάσει τον Πορτογάλο επιθετικό από το ρόστερ του, μιας και τον θεωρεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που διαθέτει η ομάδα κι έτσι η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες για να πραγματοποιηθεί.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του συλλόγου, Ενρίκε Τσερέθο, μπορεί να εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον Αντουάν Γκριεζμάν με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος», αλλά δύσκολα η ομάδα του, θα προχωρήσει σε μία τέτοια μεταγραφή από τη στιγμή που δεν διαθέτει τα χρήματα που απαιτεί η διοίκηση της Μπάρτσα, για την παραχώρηση του Γάλλου επιθετικού.

[ @medinamarca] Atletico de Madrid says Joao Felix is ​​non-transferable. (Via: @MatteMoretto) pic.twitter.com/GUXfgG9fxf

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 19, 2021