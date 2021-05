Την ώρα που όλοι πανηγύριζαν το γκολ του Σουάρες ο Σιμεόνε έδινε οδηγίες (vid)

Η Ατλέτικο μπορεί να τα βρήκε σκούρα, όμως στο τέλος χάρη στον Λουίς Σουάρες, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στην Οσασούνα με 2-1. Ενα τρίποντο που φέρνει όλο και πιο κοντά τους «ροχιμπλάνκος» στην κατάκτηση του φετινού τροπαίου , καθώς με νίκη την τελευταία αγωνιστική επί της Βαγιαδολίδ (22/05, 19:00) θα στεφθεί κι επίσημα πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Το ματς με την Οσασούνα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε το έζησε, γι' ακόμη μία φορά έντονα. Ειδικά μετά το γκολ που πέτυχε ο Σουάρες στο 88'.

Εκείνη τη στιγμή όλοι έπεσαν πάνω στον Ουρουγουανό φορ για να πανηγυρίσουν, ωστόσο ο Αργεντινός τεχνικός, φώναζε στον Κοντογκμπιά για να περάσει ως αλλαγή στο ματς και παράλληλα προσπαθούσε να δώσει οδηγίες και στους υπόλοιπους παίκτες του, προκειμένου να τους κρατήσει συγκεντρωμένους και να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι τέλους.

While everyone else was celebrating Luis Suárez’s winning goal against Real Sociedad, Diego Simeone was desperately trying to bring on Geoffrey Kondogbia to shut up shop in midfield during the final minutes of the match.. pic.twitter.com/nzP3C3qKUP

