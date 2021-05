Ο Μέσι επισκέφθηκε τον Σουάρες και στηρίζει Ατλέτικο για τίτλο (pics)

Η Μπαρτσελόνα, μετά την ήττα από την Θέλτα, έμεινε και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Από την άλλη Ατλέτικο και Ρεάλ διεκδικούν τον φετινό τίτλο, με τους «ροχιμπλάνκος» να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο Μέσι πάντως, από τη στιγμή που η ομάδα του έμεινε εκτός κούρσας φαίνεται πως προτιμάει να δει τον πολύ καλό του φίλο, Λουίς Σουάρες πρωταθλητή Ισπανίας.

Ο Αργεντινός αστέρας των «μπλαουγκράνα» επισκέφθηκε την Μαδρίτη, προκειμένου να γευματίσει με τον Ουρουγουανό επιθετικό της Ατλέτικο, Λουίς Σουάρες. Μάλιστα, οι ισπανικές εφημερίδες κάνουν λόγο για... στήριξη του Μέσι στον Σουάρες ώστε να κατακτήσει η ομάδα του τον τίτλο και όχι η μισητή αντίπαλος της Μπαρτσελόνα, Ρεάλ.

Θυμίζουμε πως με νίκη την τελευταία αγωνιστική επί της Βαγιαδολίδ (22/05, 19:00) η Ατλέτικο θα στεφθεί κι επίσημα πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Family Messi and Suarez have met at a restaurant. pic.twitter.com/grmgTv3YO9

| Messi and Luis Suarez seen together in Madrid. pic.twitter.com/IZjlOb4gzJ

— TM (@TotalLeoMessi) May 18, 2021