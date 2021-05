Ο Νέτο λέει «αντίο» στην Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας κουράστηκε να είναι στη «σκιά» του Τερ Στέγκεν γι' αυτό και επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα», ώστε να πάει σε μία ομάδα όπου θα μπορεί να έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του αρκεί να φτάσει στα γραφεία του συλλόγου μια ικανοποιητική πρόταση. Ο Νέτο θα αγωνιστεί στο ματς με την Είμπάρ (22/05, 19:00), μιας και ο Τερ Στέγκεν είναι «νοκ-άουτ» λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι και το τελευταίο του με τους Καταλανούς.

Neto will say goodbye to Barcelona in Ipurua.

With Ter Stegen out due to his injury, the Brazilian goalkeeper will start against Eibar in the last game of the season and his as a Barça player.#FCB #EibarBarça

