Η Επιτροπή Διατησίας απάντησε για την καθυστέρηση στο ακυρωθέν γκολ του Κουμπαρσί

Η Επιτροπή Διατησίας στην Ισπανία με ανακοίνωση της εξήγησε τους λόγους που άργησε να ακυρωθεί το γκολ του Κουμπαρσί στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η συντριπτική ήττα της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο στάδιο «Μετροπολιτάνο», για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Copa Del Rey σημαδεύτηκε από μια φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, όταν το σκορ ήταν ήδη 4-0 υπέρ των Ροχιμπλάνκος.

Πιο συγκεκριμένα, μία φάση στη μικρή περιοχή των «κολτσονέρος» ολοκληρώθηκε με ένα σουτ του Κουμπαρσί να καταλήγει στα δίχτυα, Ωστόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης, Χουάν Μαρτίνεθ Μονουέρα, δεν κατοχύρωσε το γκολ, μετά μια μακρά ανασκόπηση του VAR που διήρκεσε σχεδόν επτά λεπτά, καθώς έκρινε πως ο νεαρός αμυντικός βρισκότανε σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης, γεγονός που ξεσήκωσε τεράστια θύελλα αντιδράσεων από μεριάς Καταλανών.

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση των διαιτητών, το οφσάιντ οφειλόταν «σε ένα δεύτερο άγγιγμα με το πίσω μέρος της φτέρνας του Λεβαντόφσκι, το οποίο προκάλεσε τον Πάου Κουμπαρσί να τεθεί εκτός θέσης».

Η Επιτροπή Διατησίας της Ισπανίας (CTA), μετά από όλη αυτή την σύγχυση που δημιουργήθηκε σχετικά με την αργοπορία στην έκδοση ετυμηγορίας, αποφάσισε να συντάξει ένα δελτίο τύπου, με το οποίο εξηγεί τους λόγους που ακυρώθηκε το γκολ του διεθνή οπισθοφύλακα, σημειώνοντας πως η αργοπορία προήλθε, επειδή οι διαιτητές ξεκίνησαν να ελέγχουν τις γραμμές οφσάιντ χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ, αλλά επειδή αυτή δεν λειτουργούσε σωστά, έπρεπε να προχωρήσουν στην χειροκίνητη χάραξη γραμμών.

The CTA (referee's committee) have explained why the review of the disallowed goal by Pau Cubarsí took so LONG. The VAR system was unable to determine the offside due to a "high density of players" in the area. As a result, officials resorted to drawing the… February 12, 2026

«Σχετικά με την φάση που οδήγησε στο ακυρωμένο γκολ για την FC Barcelona, ​​αξιολογώντας την φάση και ακολουθώντας το πρωτόκολλο, η ομάδα VAR την ανέλυσε χρησιμοποιώντας το ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ SAOT. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, εντοπίστηκε ότι το σύστημα προκάλεσε σφάλμα στη μοντελοποίηση των παικτών μέσω των σκελετών, κατά την ανίχνευση μιας κατάστασης με υψηλή πυκνότητα παικτών».

«Αφού επιχείρησε να επαναβαθμονομήσει το σύστημα μοντελοποίησης και αφού επαλήθευσε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, ακολουθώντας την καθιερωμένη διαδικασία, η ομάδα VAR προχώρησε στη χειροκίνητη χάραξη γραμμών οφσάιντ για να καταλήξει στην τελική και σωστή απόφαση. Για αυτόν τον λόγο, και κατ' εξαίρεση, η διαδικασία αναθεώρησης του παιχνιδιού διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο και κατέστησε αδύνατη την κυκλοφορία της επανάληψης στην τηλεοπτική παραγωγή, καθώς το σύστημα SAOT δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί», ανέφερε η ανακοίνωση της CTA.