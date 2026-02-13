Λαπόρτα: «Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παλεύουμε κόντρα σε όλους και σε όλα»

Ο Τζοάν Λαπόρτα με ανάρτησή του στα social media στηλίτευσε τη διαιτησία στον αγώνα με την Ατλέτικο, τονίζοντας πως η Μπαρτσελόνα θα παλέψει κόντρα σε όλους.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έστησε παράσταση για ένα ημίχρονο στο «Μετροπολιτάνο» κόντρα στη Μπαρτσελόνα για τον πρώτο ημιτελικό του Copa Del Rey, καθώς με τέσσερα γκολ μέσα σε 45 λεπτά ισοπέδωσε με 4-0 τους Μπλαουγκράνα κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά οι Καταλανοί διατηρούν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και ιδίως για το ακυρωθέν γκολ του Πάου Κουμπαρσί στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν μέτρησε ποτέ μετά από έλεγχο στο VAR για οριακό οφσάιντ. Οι Καταλανοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι με αυτή την απόφαση και θα προχωρήσουν σε καταγγελία προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την απόδοση της διαιτησίας.

Την ίδια στιγμή ο Τζοάν Λαπόρτα, εν αναμονή των νέων εκλογών για να επιστρέψει στον προεδρικό θώκο της ομάδας, έκανε λόγο για σκιώδεις αποφάσεις που πολεμούν τα συμφέροντα του συλλόγου.

«Όλη μου η στήριξη στον Χάνσι Φλικ, στους παίκτες, στον Ντέκο και στην ομάδα του. Με τη δύναμη όλων των φιλάθλων της Μπάρτσα, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να πετύχουμε μια μεγάλη ανατροπή στο Spotify Camp Nou στις 3 Μαρτίου.

Δυστυχώς, χθες αντιμετωπίσαμε μια ολόκληρη σειρά από αντιξοότητες — από τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση μέχρι ένα λανθασμένα ακυρωθέν γκολ, που δεν μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε την ανατροπή. Μια ανατροπή που είναι απολύτως εφικτή στη ρεβάνς, αν όλοι στηρίξουμε και ενθαρρύνουμε την ομάδα όπως στις μεγάλες, επικές βραδιές που έχουμε ζήσει στο γήπεδό μας.

Το γκολ του Πάου Κουμπαρσί που ακυρώθηκε λανθασμένα έρχεται να προστεθεί στην αδικία, καθώς μας θυμίζει εκείνο του Λαμίν Γιαμάλ στο Ανοέτα, που επίσης ακυρώθηκε άδικα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουμε απέναντι σε όλα και όλους.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να σταθούμε στο πλευρό των παικτών μας. Ζητώ από όλα τα μέλη και τους φιλάθλους να τους δείξουν πόσο νοιαζόμαστε και πόσο περήφανους μας κάνουν με τον τρόπο που υπερασπίζονται τα χρώματά μας. Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία!» τόνισε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στα social media.