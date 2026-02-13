Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ ήταν καυστικότατος στις δηλώσεις του για το ακυρωθέν γκολ του Πάου Κουμπαρσί, στην ήττα της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης (4-0).

Μόνο με... διαιτησία ασχολούνται τις τελευταίες ώρες τα ισπανικά ΜΜΕ, μετά το εκκωφαντικό 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πρώτο ματς των δυο για τα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι.

Οι «μπλαουγκράνα» παρά την τραγική εμφάνισή τους, έχουν αρκετά παράπονα από τον Μαρτίνεθ Μουνουέρα, βασισμένα κυρίως στο ακυρωθέν γκολ του Πάου Κουμπαρσί (52'), το οποίο χρειάστηκε περί τα 7 λεπτά εξέτασης από το VAR, μέχρι τελικά να μην μετρήσει για... χιλιοστά.

Ο Χάνσι Φλικ χαρακτήρισε «καταστροφική» την ισπανική διαιτησία, οι άνθρωποι της Μπάρτσα φέρεται να ετοιμάζουν επίσημη καταγγελία προς την Ισπανική ομοσπονδία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ.

Στα 28 του χρόνια ο εκ των αρχηγών των Καταλανών ήταν καυστικός στο flash interview μετά το πέρας του παιχνιδιού, σχολιάζοντας την επίμαχη φάση και δίνοντας μια ατάκα που έγινε viral. Συγκεκριμένα, με αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε πως «Αν αυτή η εικόνα (σσ από το VAR) δεν είναι ΑΙ, τότε μιλάμε για σκάνδαλο!», σε λόγια που ενδεχομένως να επιφέρουν τιμωρία στον Ολλανδό χαφ.