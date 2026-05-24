Ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη La Liga που την ίδια σεζόν πανηγυρίζει τον τίτλο και... υποβιβάζεται.

Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας θα παίζει του χρόνου η Τζιρόνα, η οποία την τελευταία αγωνιστική της La Liga έμεινε στο 1-1 με την Έλτσε και δεν κατάφερε να βρει μια θέση από αυτές της σωτηρίας.

Ωστόσο, το απίθανο που σχετίζεται με την Τζιρόνα αφορά έναν ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/5) και γενικότερα μέτρησε μόλις 2 συμμετοχές με την ομάδα από το προάστιο της Βαρκελώνης.

Ο λόγος για τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, που παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα στις αρχές του 2026. Ο Γερμανός πορτιέρε υπέστη τραυματισμό σχεδόν... αμέσως, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, κάτι που του στέρησε και την παρουσία στην αποστολή των «Πάντσερ» για το Μουντιάλ.

Το παράδοξο βέβαια με τον Τερ Στέγκεν βρίσκεται αλλού. Όντας δανεικός, ο 34χρονος υποβιβάζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του. Όμως, παράλληλα, εφόσον ανήκει στο ρόστερ της Μπάρτσα, θεωρείται και πρωταθλητής! Έτσι, γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου που την ίδια σεζόν κατακτά τον τίτλο και παράλληλα...πέφτει κατηγορία!