Ο Τσάβι ανανέωσε με την Αλ Σαντ με ρήτρα αποχώρησης για την Μπαρτσελόνα (pics)

Αλ Σαντ και Τσάβι ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2023. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Marca», υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιό του που επιτρέπει στον Τσάβι, να αποχωρήσει όποτε θέλει για την Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός προπονητής έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές την επιθυμία του να επιστρέψει μια μέρα στους «μπλαουγκράνα» και γι' αυτό άλλωστε, έχει απορρίψει κατά καιρούς προτάσεις αρκετών ενδιαφερόμενων.

Πάντως, με την την Αλ Σαντ ο Τσάβι μετράει 76 παιχνίδια εκ των οποίων έχει κερδίσει τα 48. Έχει 12 ισοπαλίες και 16 ήττες. Η ομάδα του οδηγεί εκ του ασφαλούς την κούρσα στο πρωτάθλημα του Κατάρ.

OFFICIAL: Xavi has renewed his contract with #AlSadd for an additional two seasons! #XAVI2023 pic.twitter.com/oHhgq41wXD

Xavi will have a Barça clause in his new contract, which means he'd be able to leave the club for free if Barça call him. [@Alfremartinezz]

— barcacentre (@barcacentre) May 12, 2021