«Όχι» του Φλικ στην Μπαρτσελόνα λόγω εθνικής Γερμανίας (pic)

Μετά το νέο στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα με την Λεβάντε (3-3), το οποίο ουσιαστικά εξαφάνισε και τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για την διεκδίκηση του φετινού τίτλου, η θέση του Ρόναλντ Κούμαν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται στον αέρα.

Σύμφωνα, με δημοσίευμα του «ESPN», ο Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος θα έχει μία κρίσιμη συνάντηση με τον Ρόναλντ Κούμαν το προσεχές διάστημα, φαίνεται να είχε επικοινωνία με τον Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός τεχνικός είναι γνωστό ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπάγερν.

Γι' αυτό και ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών, μίλησε μαζί του προκειμένου να τον πείσει να αναλάβει τα ηνία της Μπαρτσελόνα τη νέα χρονιά. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ενδεχομένως θα περίμενε ο Λαπόρτα. Κι αυτό διότι, ο Φλικ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γιόακιμ Λεβ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας.

Barcelona contacted Hansi Flick's representatives to sound out his availability this summer, sources close to the Catalan club told @ESPNFC. But Barça were told that a deal for him to replace Joachim Löw as Germany coach is close to being finalised [@moillorens, @samuelmarsden] pic.twitter.com/Raf6zChdhC

