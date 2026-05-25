Δημοσίευμα της Marca αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες απέρριψε πρόταση ανανέωσης της Ατλέτικο, καθώς θέλει να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα.

Η σεζόν στην ισπανική La Liga ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24/5) και πλέον η μεταγραφολογία ενόψει της νέας σεζόν αρχίζει για τα καλά, με την Μπαρτσελόνα να είναι στο προσκήνιο.

Οι Καταλανοί είδαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρεί ως ελεύθερος μετά από 4 σεζόν και 120 γκολ και πλέον αναζητούν τον στράικερ που θα δώσει αυτά (και ίσως παραπάνω) τα γκολ στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, με τελικό στόχο φυσικά το Champions League.

Εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, ο «εκλεκτός» διοίκησης και Γερμανού τεχνικού φέρεται να είναι ο Χούλιαν Άλβαρες, με τον ίδιο τον παίκτη πλέον να ανοίγει... διάπλατα την πιθανή μετακίνησή του στη Βαρκελώνη. Όπως σημειώνει η Marca, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης από τους «Ροχιμπλάνκος», καθώς θέλει να βρεθεί σε ένα «μεγαλύτερο» πρότζεκτ.

Οι πληφοροφίες του ισπανικού μέσου αναφέρουν πως ο Άλβαρες έχει στο μυαλό του να φορέσει τα «μπλαουγκράνα», όμως η Ατλέτι δύσκολα θα δεχθεί να τον παραχωρήσει με ένα ποσό κάτω των 150 εκατ. ευρώ, αρκετά... αλμυρό για την οικονομικά προβληματική Μπάρτσα.

Την αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε, ο 26χρονος μέτρησε 20 γκολ και 9 ασίστ σε σύνολο 49 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.