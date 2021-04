Λουίς Φίγκο: «Αυτή η αποκαλούμενη Super League, μόνο 'super' δεν είναι, είστε τραγικοί»

Σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η ίδρυση της European Super League, δημιουργώντας ήδη πολλές αντιδράσεις από τις UEFA και FIFA.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτος που προέκυψαν ήρθε από τον Λουίς Φίγκο. Ο εμβληματικός Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, τριών εκ των ιδρυτικών στελεχών της European Super League, εξαπέλυσε τα πυρά του εναντίον της ίδρυσης της κλειστής λίγκας.

«Αυτή η αποκαλούμενη Super League, μόνο 'super' δεν είναι. Αυτή η άπληστη και πονηρή κίνηση θα προκαλέσει την καταστροφή για τις ρίζες του αγαπημένους μας αθλήματος, για το γυναικείο ποδόσφαιρο και την ευρύτερη κοινότητα του ποδοσφαίρου, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τους ιδιοκτήτες των ομάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και εδώ και καιρό έχουν πάψει να νοιάζονται για τους οπαδούς και έχουν αποκοπεί πλήρως από τις αθλητικές αξίες. Τραγικοί!».

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community... (1/2)

— Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021