Λίγη ώρα μετά το «άδειασμα» του Τζέιμς Μίλνερ προς την ESL, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε δημόσια στον απόηχο της συμμετοχής της Λίβερπουλ στην European Super League.

Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν περί παραίτησής του από το κλαμπ, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά τα όποια σενάρια. Παράλληλα, δήλωσε υπεύθυνος για την ομάδα και τους οπαδούς, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ενωτικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Άκουσα σήμερα ότι θα παραιτηθώ, αλλά αισθάνομαι υπεύθυνος για την ομάδα, τον σύλλογο και τη σχέση που έχουμε χτίσει με τους οπαδούς μας. Θα προσπαθήσω να λύσω το θέμα με κάποιον τρόπο»

"I will try to help to sort this somehow."

Jurgen Klopp has spoken about the European Super League proposals in tonight's post-match press conference.#MNF pic.twitter.com/v1n6OlTJm6

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2021