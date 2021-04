Στο πνεύμα των απανταχού οπαδών του Big-6 στο Νησί, μερίδα εκ των οποίων διαδήλωσε με υβριστικά συνθήματα έξω από το «Elland Road», κυμαίνεται και ο Τζέιμς Μίλνερ αναφορικά με την European Super League. Ο κάπτεν της Λίβερπουλ, μιλώντας on-camera μετά το ισόπαλο ματς κόντρα στη Λιντς, ξεκαθάρισε ότι είναι ενάντια στην ιδέα της κλειστής Λίγκας και εξέφρασε την ελπίδα του ότι δεν θα προχωρήσει, αδειάζοντας ουσιαστικά στα όρια του λογικού την κίνηση του συλλόγου να γίνει ένα εκ των 12 ιδρυτικών μελών στο νέο εγχείρημα..

«Μπορώ να πω μόνο την άποψή μου. Δεν μου αρέσει και ελπίζω να μη συμβεί, για τους ίδιους λόγους όπως όλοι οι άλλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει πριν από την έναρξη του ματς και ο προπονητής του, Γιούργκεν Κλοπ, διαχωρίζοντας τη θέση του ιδίου και των παικτών του από την απόφαση που πήρε ο σύλλογος.

"I don't like it and I hope it doesn't happen."

James Milner speaks out against the proposed breakaway European Super League...#MNF pic.twitter.com/NkMmNJhiyA

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2021