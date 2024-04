Με μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την παραμονή του Τσάβι μέχρι και το καλοκαίρι του 2025.

Ήταν γνωστό από χθες, πλέον είναι και επίσημο. Ο Τσάβι μένει στην Μπαρτσελόνα για ακόμα έναν χρόνο. Παρά τις συνεχόμενες δηλώσεις του Καταλανού τους τελευταίους μήνες, ο Λαπόρτα κατάφερε να τον πείσει να συνεχίσει στον «μπλαουγκράνα» πάγκο για ακόμα έναν χρόνο.

Μια επιθυμία που την είχε και ο Ντέκο ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου. Ο Τσάβι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τους Τζοάν Λαπόρτα και Ντέκο προκειμένου να συζητήσουν για μια τελευταία φορά το ενδεχόμενο παραμονής. Οι τρεις τους συναντήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ωστόσο το πρώτο ραντεβού δεν απέφερε και κάποια εξέλιξη. Ο Τσάβι είχε τις δικές του απαιτήσεις, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα από την άλλη είχε άλλα πλάνα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους ωστόσο. Και μάλιστα το νέο αυτό ραντεβού έγινε σχεδόν μια ώρα αργότερα.

Εκεί έγινε και η ανατροπή. Ο Λαπόρτα εξέφρασε στον Τσάβι την επιθυμία του να τον κρατήσει στην ομάδα. Του μίλησε για τον σεβασμό που του τρέφει ο ίδιος αλλά και όλη η διοίκηση γενικότερα. Του ανέλυσε το πλάνο της νέας σεζόν και του... υποσχέθηκε ότι οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά τις δυνατότητες τους στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Παράλληλα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν και σε διάφορες αλλαγές εντός του σταφ και του ιατρικού επιτελείου όπου τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα.

«Ο Τσάβι μου εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα και να συνεχίσουμε μαζί αυτό το πρότζεκτ. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι εξαιρετικά νέα για την Μπαρτσελόνα. Η σταθερότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Ο Τσάβι είναι ένας γνήσιος "Μπαρτσελονίστα". Μοιραζόμαστε αυτό το συναίσθημα. Έχουμε την Μπαρτσελόνα πάνω από όλους», δήλωσε ο Λαπόρτα στη συνέντευξη Τύπου.

«Άλλαξα την απόφαση μου επειδή ένιωσα απόλυτη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, από τη διοίκηση και από τους ποδοσφαιριστές. Το πρότζεκτ αυτό δεν έχει τελειώσει. Εγώ, το σταφ μου και όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε και να κάνουμε σημαντικά πράγματα όλοι μαζί», δήλωσε από τη μεριά του ο Τσάβι.

