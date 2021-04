Στον απόηχο της επισημοποίησης της European Super League, η εκ των ιδρυτικών μελών Λίβερπουλ επέστρεψε στη δράση της Premier League απέναντι στη Λιντς, αλλά απέτυχε να φύγει με το τρίποντο από το «Elland Road» και έχασε έδαφος για την τετράδα. Μικρή σημασία έχει αυτό, βέβαια, αφού οι Reds σκοπεύουν να βγουν έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη μέσω της νέας κλειστής Λίγκας και παρά τις αντάξιες του status του δηλώσεις που έκανε ο Γιούργκεν Κλοπ, η περσινή πρωταθλήτρια έχει μπει στη «μαύρη λίστα» οπαδών και ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων.

Μία από τις πιο σημαντικές στο Νησί, λοιπόν, ο Γκάρι Λίνεκερ αντιμετώπισε με περίσσεια σαρκασμού την ισοπαλία της Λίβερπουλ, αναρτώντας ένα άκρως σουρεαλιστικό tweet που έκρυβε, όμως, μέσα του τη βαθιά αλήθεια.

«Premier League 1 – Super League 1. Πλήγμα για τους απανταχού οπαδούς της παράδοσης», έγραψε σχετικά ο παλαίμαχος Άγγλος θρύλος.

Κι αυτό δεν ήταν το μόνο του tweet, αφού κατά τη διάρκεια του αγώνα έγραψε τα εξής.

«Είναι αξιοθαύμαστο το ότι το VAR δεν είναι πια το πιο δυσάρεστο πράγμα στο ποδόσφαιρο».

«Ένα γκολ για τη Λίβερπουλ που τη φέρνει πιο κοντά σε μια διοργάνωση που δεν έχει ανάγκη να κυνηγήσει».

It’s remarkable that VAR is no longer the most disliked thing in football.

A goal for @LFC who inch closer to a competition they don’t need to qualify for.

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 19, 2021