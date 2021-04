Οι τρεις λόγοι που ενεργοποίησαν τη βόμβα της European Super League

Η βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού (και κατ’ επέκταση του παγκοσμίου) ποδοσφαίρου μπήκε και επίσημα με την ανακοίνωση της δημιουργίας της European Super League.

Και η τραγική ειρωνεία είναι ότι μπροστάρης σε αυτή την πρωτοβουλία που απειλεί ξεκάθαρα το Champions League είναι ο πρόεδρος της ομάδας που έχει (ορθά) κάνει σημαία την κατάκτηση των 13 τίτλων πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Γιατί όμως ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και άλλοι έντεκα ισχυρότατοι σύλλογοι, προχώρησαν στην κήρυξη ανοιχτού πολέμου στη UEFA και τις Λίγκες, απειλώντας την σταθερότητα του ποδοσφαίρου, σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο;\

Τρεις είναι οι λόγοι (ζημίες από τον κορονοϊό, τα μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με το Champions League και η αρνητική στάση της UEFA), με κοινό στοιχείο, βεβαίως, το χρήμα.

Ο κοινός θνητός αναρωτιέται εύλογα πως σύλλογοι – κολοσσοί όπως για παράδειγμα η Μπαρτσελόνα έχουν χρέη που πλέον φτάνουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και, παρ’ όλα αυτά, είναι βιώσιμοι και δεν βάζουν λουκέτο, όπως θα έκανε μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με τέτοιο άνοιγμα.

Απλό: Γιατί γεννούν συνεχώς έσοδα. Η Μπάρτσα, αν δεν προέκυπτε η πανδημία του κορονοϊού, θα γίνονταν ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος στην ιστορία με ετήσια έσοδα που θα ξεπερνούσαν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ταυτόχρονα, βεβαίως, τα έξοδα αγγίζουν αυτό το ποσό, αλλά το ισοζύγιο θα ήταν θετικό, ούτως ή άλλως.

Ο ιός Covid-19, όμως, δεν έπληξε ανεπανόρθωτα μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και την οικονομία του πλανήτη και, βεβαίως, αυτή του (μεγάλου) μικρόκοσμου του ποδοσφαίρου.

Οι δώδεκα ιδρυτικοί σύλλογοι της European Super League (Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Ίντερ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Μίλαν, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Τοτεναμ και Τσέλσι), μόνο για το πρώτο τρίμηνο της πανδημίας, είχαν απώλειες της τάξεως του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται σε αυτά οι ζημίες της Λίβερπουλ, αφού ο αγγλικός σύλλογος δεν τις έχει ανακοινώσει.

Προσοχή, μιλάμε ΜΟΝΟ για το ένα τρίμηνο και όχι για μια ολόκληρη σεζόν, όπως είναι η φετινή. Χωρίς φιλάθλους στα γήπεδα, χωρίς όλα τα παρελκόμενα της παρουσίας τους, με «μοναδικά» έσοδα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις χορηγίες, με το ύψος των τελευταίων να έχουν πέσει και αυτές λόγω της απουσίας του κόσμου.

Here's a clue as to why 12 clubs have signed up for a European Super League:

They lost a combined £1.2 billion in 2019/20 before player sales*

And that was for a season where only the last 3 months were impacted by COVID...

*Liverpool have not yet published their accounts pic.twitter.com/7o1ubiDX6z

— Swiss Ramble (@SwissRamble) April 18, 2021