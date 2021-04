Ο Γάλλος επιθετικός των Μαδριλένων, ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Στο 13ο λεπτό ο Βάθκεθ βρήκε χώρο, πάσαρε στον Μπενζεμά και ο «εκτελεστής» της Ρεάλ με ένα εκπληκτικό τακουνάκι έκανε το 1-0.

Ο Μπενζεμά πετάει «φωτιές» καθώς στα τελευταία επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα έχει βρει σε όλα δίχτυα και μάλιστα εννέα φορές! Μόνο τρεις ποδοσφαιριστές είχαν καταφέρει να σκοράρουν σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ο λόγος για τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρουντ φαν Νίστελροϊ και Γκάρεθ Μπέιλ. Ετσι, ο 33χρονος Γάλλος επιθετικός έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που σκοράρει σε επτά σερί ματς για την ομάδα του.

Σε 24 εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα, ο Μπενζεμά έχει «ματώσει» τα αντίπαλα δίχτυα 19 φορές, όντας ο πρώτος σκόρερ των «μερένγκες» και ο δεύτερος της La Liga, πίσω από τον Μέσι (23).

7 - @Benzema has scored his last seven league games (nine goals) becoming the fourth @realmadriden's player to score at least seven games in a row in this competition this century after @RvN1776 (2007), Cristiano Ronaldo (four times) & Gareth Bale (2018). Feeling#ElClásico pic.twitter.com/nt7x4jPARB

— OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021