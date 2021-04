Μέσι σε Μανθάνο: «Μίλα καλά, δείξε σεβασμό» (pic & vid)

Το συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν, γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Ρεάλ, έχοντας μάλιστα και πολλά παράπονα από την διαιτησία του Χιλ Μανθάνο. Χαρακτηριστικό δε ότι οι «μπλαουγκράνα» διαμαρτύρονται για τρεις φάσεις, ζητώντας ισάριθμα πέναλτι!

Ο Λιονέλ Μέσι, από την πλευρά του ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις του 37χρονου ρέφερι, με αποτέλεσμα να έρθει σε έντονη αντιπαράθεση μαζί του, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

​«Ρέφερι, δείξε σεβασμό, να μιλάς καλά», φέρεται πως είπε ο «Λίο» στον Μανθάνο σύμφωνα με το «Cadena COPE», με τον Ισπανό διαιτητή να του απαντάει: «Γνωρίζεις τους κανόνες του ποδοσφαίρου ή όχι; Εάν δεν τους ξέρεις, τότε θα σου τους εξηγήσω εγώ αργότερα».

| Gil Manzano (Clasico referee) to Leo Messi after his complaints: "Do you know the rules of football or not? If you don't, then I'll explain them to you later." #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 10, 2021